Громады Одесской области получили 10 новеньких школьных автобусов

В Одесской области в этом году за государственные и местные средства приобретены современные школьные автобусы.

Сегодня вручили общинам области первые 10, — сообщает председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

«Ещё 16 планируем передать до середины октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые автобусы украинского производства.

«Такие же закупали для образовательных учреждений и в прошлом году. Отзывы получили только положительные. Транспорт вынослив, комфортен. Оснащён ремнями безопасности. Безопасность детей, качественные и доступные условия обучения — среди основных приоритетов нашей работы», — сказал Олег Кипер.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года в рамках проекта «Гаджеты для обеспечения доступа к образовательному процессу» учащиеся Одесского лицея №4 получили от Фонда Елены Зеленской/Olena Zelenska Foundation в подарок 551 Laptop DELL для полноценного дистанционного обучения.

Фото: ООГА/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy.