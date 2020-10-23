Правоохранители обещают обеспечить порядок на выборах в Одесской области

Правоохранители Одесской области полностью готовы обеспечить правопорядок на избирательных участках для того, чтобы каждый гражданин смог реализовать конституционное право на волеизъявление.

Так заявил руководитель полиции региона Олег Бех во время брифинга, который состоялся сегодня, 23 октября, в Одесской областной государственной администрации.



Начальник ГУНП в Одесской области подчеркнул, что на 8 часов утра 428 участковых избирательных комиссий получили бюллетени и взяты под охрану полиции, и, по предварительным прогнозам, до 20 часов сегодняшнего дня бюллетени получат и будут взяты под охрану все УИК.

По расстановке сил и средств, которые будут использованы в день выборов, Бех напомнил, что на каждом участке будут нести службу работники полиции и ГСЧС. На улицах в усиленном режиме за правопорядком будут следить несколько тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, а также курсантов одесского специализированного вуза. На территории 500 населённых пунктов пограничной зоны к обеспечению правопорядка будут задействованы 26 групп пограничников для оказания практической помощи полиции. Создан резерв сил из спецподразделений полиции для реагирования на острые конфликтные ситуации.



Олег Бех также отметил, что с начала нынешней избирательной кампании в подразделения ГУНП в Одесской области поступило 472 сообщения о нарушении избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлено 108 протоколов об админправонарушениях. Большинство касается изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск. Все эти материалы направлены в суд. Кроме того, следственными органами начато 39 уголовных производств по фактам правонарушений, связанных с местными выборами. Они касаются подкупа избирателей, препятствования осуществлению работы избирательной комиссии, фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации.

Главный полицейский области напомнил об определённом законом запрете предвыборной агитации в «день тишины», что, согласно статье 52 Избирательного кодекса Украины, наступит сегодня, 23 октября, в 24 часа. Он подчеркнул, что с этого момента законом запрещена любая предвыборная агитация, в том числе в виде массовых мероприятий (концертов, спектаклей, сборов, спортивных соревнований, митингов, шествий, демонстраций, пикетов и т.д.), распространение агитационных материалов, публичных объявлений о поддержке партий или отдельных субъектов избирательного процесса. За нарушение указанных норм законом установлена ​​ответственность, предусмотренная статьёй 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это штраф на граждан от 510 до 850 гривен, а на должностных лиц — от 850 до 1 360 гривен.

«Помните, что за нарушение избирательного законодательства предусмотрена ответственность, которая, в зависимости от тяжести содеянного, может доходить до десяти лет лишения свободы. Ещё раз обращаюсь к гражданам: все мы стоим перед выбором. И от того, каким образом мы его сделаем, зависит судьба каждого из нас, наше общее будущее и благополучие», — подытожил руководитель полиции региона.



Фото и видео: Нацполиция