Полиция задержала поджигателя, спалившего в Арцизе два дома

24-летнего жителя Арциза, который подозревается в поджоге жилого дома и заброшенной музыкальной школы, задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в ГУНП, в результате происшествия, которое случилось в ночь на 16 июля, ожоги 1-2 степени 10% тела получил 48-летний хозяин сгоревшего дома. Сейчас он в больнице.

«Установлено, что правонарушитель распивал с потерпевшим у него дома алкогольные напитки и поссорился с хозяином. «Во гневе» гость схватил зажигалку, поджёг штору в одной из комнат и пошёл домой. А по дороге устроил пожар в заброшенной школе, поджёг в ней деревянную лестницу. Оба здания сгорели», — говорится в сообщении.

Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. Он своей вины не отрицает, но объяснять причину своей агрессии отказывается.

Поджигатель задержан. Его действия следователи квалифицировали по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.



Как сообщала Одесса News, 16 июля с разницей в 2 часа пожарникам в Арцизе на улицу Третья линия приходилось выезжать дважды — сначала к дому №8 в 2 ночи, а в 4 утра к дому №1.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области