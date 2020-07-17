Кофе, сено, свалки и склады стали объектами тушения одесских пожарников за сутки

У одесских спасателей последние дни оказались суровыми буднями, когда только на тушение сухой травы приходилось выезжать 8 раз в день. Горели склады с кофе, мусорные свалки, жилой фонд, гибли люди и домашний скот.

Об этих чрезвычайных происшествиях информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в Одессе, в Газовом переулке, спасатели ликвидировали возгорание в складском помещении по хранению кофе. Причиной пожара посчитали недостатки конструкции вытяжной системы, отчего загорелся утеплитель вытяжной трубы на складе. Обошлось без жертв.

На тушение сухой травы на общей площади 4,27 га пожарникам пришлось приезжать 8 раз: на ул.Вилковскую в г.Килия, в сёла Дальник, Каролино-Бугаз и Санжейку Овидиопольского района, пгт Сергеевку и Белгород-Днестровский, с.Усатово Беляевского, с.Ивашков Кодымского районов. На все сообщения с этих населённых пунктов о возгорании стерни, сухой травы, мусора пожарно-спасательные подразделения оперативно реагировали и не допустили распространения огня на жильё и объекты жизнеобеспечения населения.

16 июля с разницей в 2 часа пожарникам в Арцизе на улицу Третья линия приходилось выезжать дважды — сначала к дому №8 в 2 ночи, а в 4 утра к дому №1. В первом случае горел одноэтажный жилой деревянный дом на двух хозяев, одного из которых с ожогами верхних конечностей госпитализировали в Арцизскую районную больницу. А во втором случае горел нежилой дом. площадью 60 кв.м, полностью уничтоженный огнём. Здесь никто не пострадал.

Зато на пожаре, который случился 16 июля в жилом доме по адресу: Лиманский район, с. Любополь, ул. Ставковая, 8, нашли тело погибшего мужчины 1957 г.р. Предполагаемая причина пожара — неосторожность погибшего при курении.

В этот же день загорелась электрощитовая в здании бывшей животноводческой фермы в Березовском районе, с. Семихатки, на ул. Садовой, служившем для хранения грубых кормов и содержания свиней. Пожар тушили 3 часа 6 спасателей. Итоги пожара на общей площади в 500 кв.м плачевны: огнём уничтожено 25 тонн соломы, 40 тонн сена, перекрытия и кровля здания, погибли 40 свиней. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электросети. Ущерб устанавливается.

Как сообщала Одесса News, всего с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 36 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Саврань, Великая Михайловка.