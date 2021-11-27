Гасили огонь и нашли труп: пожар в Березовском районе

27 ноября, в 2:41 ночи, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Березовском районе, Курисовской территориальной общине, в посёлке Сербка, по улице Центральная, 13 возник пожар в частном жилом доме.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытии на место происшествия 3-х спасателей установили возгорание крыши жилого дома и домашнего имущества.

Отмечается, что в 4:09 пожар был ликвидирован на общей площади 62 м2.

«На месте пожара обнаружено тело хозяина 1948 года. Причина пожара и ущерб — устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 26 ноября возник пожар в 9-ти этажном жилом доме в Киевском районе, по улице Академика Королёва, 42.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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