Одесскую область захлестнула волна пожаров

30-31 марта в одесскую Службу спасения «101» поступило несколько сообщений о пожарах — в квартирах жилых домов, в трамвае, на открытой местности.

Об этих событиях рассказывает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в г.Южный по ул. Приморская, 15, загорелась квартира на десятом этаже в 16-этажном доме. На месте пожара обнаружен погибший хозяина квартиры 1956 года рождения. Пожар тушили 26 спасателей.

В Одессе в вечернее время загорелись обшивка и электрооборудование в кабине водителя трамвая. Вероятной причиной пожара считается короткое замыкание электрического оборудования. Погибших и пострадавших нет.

30 марта вспыхнул домашний скарб в одноэтажном частном жилом доме на улице Славы, 47, в Березовке. Прибывшие 5 пожарников оперативно справились с огнём и помогли госпитализировать пострадавшего хозяина гр-на Задорожного В.П., 1970 г.р. с ожогами нижних конечностей. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

В этот же день поздним вечером поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Тираспольская, 28 Б, горит жилой дом. 14 спасателей ликвидировали пламя, охватившее крышу дома. Погибших и пострадавших в этом случае не было. Причина пожара устанавливается.

Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 27 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, пгт Тарутино.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области