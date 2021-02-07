На Дегтярной в Одессе пожар, погибла хозяйка квартиры

6 февраля в 22:42 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Одессе в жилом доме на улице Дегтярной произошло задымление в подъезде четырёхэтажного жилого дома.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, в 22:47, по прибытию пожарно-спасательного отделения 3-й государственной пожарно-спасательной части, было обнаружено возгорание домашнего имущества в квартире на первом этаже.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар в 23:07 на площади 2 кв. м.

«Во время тушения пожара обнаружено тело пожилой женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

Вероятной причиной пожара считается нарушение правил безопасности при эксплуатации электрообогревателя.

ГУ ГСЧС также сообщает, что за минувшие сутки в Одесской области спасатели ликвидировали 8 пожаров, из них 2 в жилом секторе.

Как информировала Одесса News, 4 февраля Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Одесской области пополнилось тремя современными пожарными машинами усиленной комплектациии, спецобмундированием и оборудованием для тушения пожаров.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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