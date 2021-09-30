Пока мы спали: в Одесской области случилось два пожара, один человек сгорел

Около полуночи в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в селе Главани Болградского района возник пожар в хозяйственной постройке, а в 4.15 — о пожаре в Черноморске.
Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По прибытию на место вызова в село Главани пожарники установили возгорание в помещении бывшей овчарни. Четверо спасателей тушили пожар в течение почти трёх часов. После ликвидации пожара обнаружили тело сгоревшего человека.
Причина пожара пока устанавливается.
Без жертв обошёлся пожар в жилом доме в Черноморске, по улице Транспортной, 16. Здесь пожар был ликвидирован усилиями 18 спасателей в течение трёх часов на общей площади в 130 м².
Причина пожара также устанавливается.
Как сообщала Одесса News, 28 сентября в Одессе по улице Южная дорога горел частный дом.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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