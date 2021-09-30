Пока мы спали: в Одесской области случилось два пожара, один человек сгорел

Около полуночи в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в селе Главани Болградского района возник пожар в хозяйственной постройке, а в 4.15 — о пожаре в Черноморске.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова в село Главани пожарники установили возгорание в помещении бывшей овчарни. Четверо спасателей тушили пожар в течение почти трёх часов. После ликвидации пожара обнаружили тело сгоревшего человека.

Причина пожара пока устанавливается.

Без жертв обошёлся пожар в жилом доме в Черноморске, по улице Транспортной, 16. Здесь пожар был ликвидирован усилиями 18 спасателей в течение трёх часов на общей площади в 130 м².

Причина пожара также устанавливается.

Как сообщала Одесса News, 28 сентября в Одессе по улице Южная дорога горел частный дом.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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