В Одессе горел дом на Южной дороге

Сегодня, 28 сентября, в 9:35, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Южная дорога, горит частный дом.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова 12 спасателей установили, что горит одноэтажный жилой дом и соседняя пристройка.

«Пожарные локализовали пожар в 10:10 и ликвидировали в 10:20 на общей площади 80 м.кв.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара пока не установлена. Известно, что погибших и пострадавших нет.

Как сообщала Одесса News, 26 сентября по улице Ивана и Юрия Лип в Одессе произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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