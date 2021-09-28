Часть порта Черноморск могут передать новому инвестору

Часть порта Черноморск, которую с 2018 года арендовало ООО «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн», могут передать другому инвестору.

Об этом сообщил замглавы Фонд госимущества Леонид Антоненко, пишет Центр транспортных стратегий.

ФГИУ планирует объявить новый конкурс на право аренды имущественного комплекса в порту Черноморска.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос объявления нового аукциона на эти же площади, но уверенности, что этот аукцион будет объявлен и проведен, нет, так как до сих пор идут суды«, — сказал Антоненко.

По его словам, главной причиной того, что аренда комплекса не принесла нужных результатов, был непрозрачно проведённый конкурс на право аренды.

Отмечается, что в марте 2021 года Фонд госимущества Украины после соответствующего судебного решения расторг договор с ООО «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн», которое арендовало второй терминал в порту Черноморска. Причина — долги по арендной плате с августа 2019 года. Арендатор обжаловал это решение в суде кассационной инстанции.

«Арендная плата была, но деньги так и не были инвестированы. Дальше начались суды. Больше мы не видели этой компании. Только в государственный бюджет долг составил полмиллиона гривен. Схожие суммы задолженности у компании и перед балансодержателем. И потом начались суды по выселению этой компании, которые не закончились до сих пор. На следующей неделе Верховный Суд будет рассматривать кассационную жалобу этого арендодателя«, — рассказал Антоненко.

В аренду было передано: имущество общей площадью 113 106,5 кв. метров, складские помещения, весовая, подкрановые пути № 13, 15, 16, 17, две открытые складские площадки, здание склада генеральных грузов; электромеханического цеха; автодорога в тылу причалов №7-10 ГП МТП Черноморск.

Условия передачи объектов морпорта в аренду на 49 лет ООО «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» предусматривали:

создание универсального перегрузочного комплекса годовой мощностью 1,5 млн тонн с последующим увеличением до 8 млн тонн;

привлечение инвестиций в размере 250 млн грн в течение двух лет после заключения договора аренды;

заключение социального соглашения с профсоюзными организациями о переходе работников госстивидора в количестве от 235 до 250 человек с сохранением социальных гарантий.

Как сообщала Одесса News. в сентябре 2021 года следователи Национальной полиции предупредили незаконную попытку вывоза зерна на 7 млн ​​долларов из морского порта «Черноморск».

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