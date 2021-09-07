Из порта «Черноморск» пытались незаконно вывезти зерна на $7 миллионов

Следователи Национальной полиции предупредили незаконную попытку вывоза зерна на 7 млн ​​долларов из морского порта «Черноморск».

Об этом в Facebook сообщает Национальная полиция Украины.

«Товар на 7 миллионов долларов США пытались вывезти с таможенной территории Украины по адресу компании-нерезидента, имеющей задолженность перед госкорпорацией за ранее поставленный груз», — говорится в сообщении.

В настоящее время в порту проводятся безотлагательные следственные действия.

Разоблачили неправомерную деятельность должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации и преступную схему следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Установлено, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. При этом они занижали стоимость и не совершали предоплату товара.

Работники правопорядка разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы.

«В частности, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной», — заявили в Нацполиции.

Кcтати. 13 августа Нацполиция задержала руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника при попытке бегства из Украины. Чиновникам инкриминируют растрату имущества на сумму свыше 57 млн ​​долларов.

Как сообщала Одесса News, порт «Южный» в августе обработал свыше 1,31 миллиона тонн зерновых.

Фото:Facebook

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