8 сентября из портов Большой Одессы вышли пять судов с продовольствием

8 сентября из украинских портов по «зерновому коридору» вышли ещё пять судов с продовольствием.
Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Турции, пишет Укринформ.
В турецком ведомстве подчеркнули, что отгрузка украинского зерна продолжается по плану.
«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло ещё пять судов», – говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, 7 сентября порты Большой Одессы покинули 4 судна с зерном по так называемому зерновому коридору.
Президент России Владимир Путин недоволен тем, как соблюдается «зерновое соглашение», и после консультации с президентом Турции Реджепом Эрдоганом планирует изменить его условия.
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