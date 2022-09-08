8 сентября из портов Большой Одессы вышли пять судов с продовольствием

8 сентября из украинских портов по «зерновому коридору» вышли ещё пять судов с продовольствием.

Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Турции, пишет Укринформ.

В турецком ведомстве подчеркнули, что отгрузка украинского зерна продолжается по плану.

«По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло ещё пять судов», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября порты Большой Одессы покинули 4 судна с зерном по так называемому зерновому коридору.

Президент России Владимир Путин недоволен тем, как соблюдается «зерновое соглашение», и после консультации с президентом Турции Реджепом Эрдоганом планирует изменить его условия.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.

