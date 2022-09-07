7 сентября из портов Большой Одессы вышли 4 судна с агропродукцией

В среду, 7 сентября, из портов Большой Одессы вышли ещё четыре судна, загруженные украинской агропродукцией, в целом по «зерновому коридору» вышли уже 96 судов.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Тwitter Министерства обороны Турции.

«По состоянию на сегодня из портов Украины вышли ещё 4 судна с зерном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отгрузка зерна из украинских портов продолжается.

Как сообщала Одесса News, Президент России Владимир Путин недоволен тем, как соблюдается «зерновое соглашение», и после консультации с президентом Турции Реджепом Эрдоганом планирует изменить его условия.

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