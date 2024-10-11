Ночью ПВО сбила 29 ударных беспилотников врага

В ночь на 11 октября противник атаковал Украину баллистической ракетой «Искандер-М» (район пусков – Крым), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря), 66-ю ударными БпЛА (район пусков – Курск РФ).

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

«31 вражеский беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины, предположительно, в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БпЛА повернули в направлении России. Четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении военного командования.

Одесса News информировала, что ночью 11 октября враг атаковал Одесскую область баллистическими ракетами. Погибли четыре человека, среди которых подросток.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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