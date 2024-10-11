Нобелевскую премию 2024 года по литературе получила писательница из Южной Кореи

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала южнокорейская писательница Хан Ган.

Об этом 10 октября объявила в соцсети Х пресс-служба Нобелевского комитета, пишет издание ГОРДОН.

«Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган «за её глубокую поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни», – говорится в сообщении.

53-летняя Хан Ган живёт в Сеуле и пишет на корейском языке.

В биографии на персональном сайте Хан Ган перечислены её произведения и указано, что литературную деятельность она начинала с создания стихов в 1993 году. Позже писала романы, последний из них – «Я не прощаюсь» – вышел в 2021 году.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года Нобелевская ассамблея Каролинского института в Швеции назвала имена лауреатов Нобелевской премии: в области физиологии и медицины — американских учёных Виктора Эмброс и Гэри Равкан, открывших микроРНК – фундаментальный принцип регуляции активности генов; в области физики — американского учёного Джона Хопфилда и его британско-канадского коллегу Джеффри Хинтона за фундаментальные исследования нейросетей; в области химии — американского учёного Дэвида Бейкера и британских исследователей Демиса Хассабиса и Джона Джампера.

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