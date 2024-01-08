Министр гражданской обороны Швеции призвал сограждан готовиться к войне

Граждане Швеции должны вносить вклад в обороноспособность своей страны на случай войны с её участием.

Об этом министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил 8 января, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на tv4.se.

По его словам, в Швеции может начаться война, и «все шведы должны действовать, чтобы укрепить жизнестойкость страны». Он считает, что ситуация не терпит отлагательств, и выразил обеспокоенность тем, что модернизация гражданской обороны идёт недостаточно быстро.

«Многие говорили это до меня, но позвольте мне сказать это со всей силой моей должности: в Швеции может начаться война. Гражданская оборона – это не просто учебное занятие. Информированность должна переходить в практические действия», – сказал он, добавив что подготовка к гипотетическим военным действиям с участием Швеции «движется слишком медленно».

Его мнение разделяет главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден.

«Ситуация очень серьёзная. Речь идёт о переходе от слов и понимания к действию», – сказал он в эфире телеканала.

По его словам, Швеция все ещё находится на пороге вступления в НАТО, и чем быстрее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

«Мы должны осознавать, насколько серьёзна эта ситуация… Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдёт здесь, всё ли у меня в порядке? Что я должен делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество», – добавил Бюден.

Для справки. Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции для членства в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 января 2024 года выразил уверенность, что Швеция будет принята в Альянс к лету 2024 года.

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