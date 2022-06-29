Финляндию и Швецию пригласили в НАТО

Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Об этом говорится в заявлении лидеров стран НАТО по итогам заседания Североатлантического совета в Мадриде 29 июня, опубликованном на сайте Альянса.

«Мы вновь подтверждаем свою приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении», – подчёркивается в заявлении.

В Альянсе отметили важность того, чтобы при любом присоединении к НАТО были учтены «законные интересы» безопасности всех стран-членов союза.

«Мы приветствуем заключение трёхстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более защищёнными, НАТО – сильнее, а евроатлантическую зону – более безопасной», – указывается в заявлении.

28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции (Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто, Анн Линде) подписали меморандум о взаимопонимании между странами, подтверждающий поддержку Анкарой приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде.

Финляндия и Швеция станут полноценными членами НАТО после того, как 30 стран-участников Альянса ратифицируют соглашение, отмечал 28 июня на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщала Одесса News, Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции «вызовет ответную реакцию» со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция «не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы».

16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они «не имеют чёткой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций», коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).

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