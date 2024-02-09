В Белом доме, Петагоне и НАТО отреагировали на увольнение Залужного

Белый дом будет работать с любым главнокомандующим, который будет назначен в Украине.

Так координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал 8 февраля смену командования Вооружёнными силами Украины, сообщает «Голос Америки».

Он подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский является Верховным Главнокомандующим и сам решает, кто возглавит силы обороны страны.

«Мы будем работать с тем, кто будет руководить его Вооружёнными силами», – сказал Кирби.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 7 февраля заявляли, что украинский президент «может делать свой выбор относительно того, кто занимает верхние ступени военного руководства». Брифинг пресс-служба Альянса транслировала в YouTube.

«Всё, что я могу сказать: с точки зрения США мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинскую армию», – добавил он.

Столтенберг, комментируя на тот момент возможное увольнение Залужного, назвал это решением Украины.

«Не дело НАТО – иметь какое-то мнение по этому поводу. Но я приветствую очень чёткое заявление министра иностранных дел Кулебы, что никакие перемены не затронут отношения Украины с партнёрами и с НАТО. Так что мы продолжим поддерживать – и это главное», – сказал генсек НАТО.

США будут эффективно работать с новым главнокомандующим Александром Сырским. Об этом помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила 8 февраля, сообщает Reuters, пишет издание ГОРДОН.

Она отметила, что в Украине, в отличие от страны-агрессора России, армия контролируется демократическими механизмами. Говоря о назначении Сырского, она назвала его «опытным и успешным командиром».

«Соединённые Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранное правительство, лидер, президент Зеленский выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже это делаем», – добавила Уолландер.

Спикер Пентагона Пет Райдер сообщил на брифинге 8 февраля, что министр обороны США Ллойд Остин ещё не говорил с Сырским после его назначения.

Одесса News информировала, что вечером 8 февраля Зеленский объявил о том, что вместо Залужного ВСУ возглавит Александр Сырский.

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