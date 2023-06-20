Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: Спасибо каждому, кто приближает победу!

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют задачи в районах, где идут самые ожесточённые бои.

Об этом Залужный сообщил в Facebook 19 июня.

«Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов», – рассказал Главком ВСУ.

По словам Залужного, украинские воины делают всё возможное для освобождения территории страны, несмотря на «яростное сопротивление оккупантов».

«Операция продолжается согласно плану. Спасибо каждому, кто приближает победу!» – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Залужный опубликовал видео штабной работы.

Как сообщала Одесса News, российские войска сконцентрировали на востоке Украины значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых, и ведут активные наступательные действия.

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