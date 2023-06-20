Почему в Одессе ночью звучали сигналы воздушной тревоги

Более 2-х часов сегодняшней ночью враг заставил тревожиться одесситов за свою жизнь — столько времени продолжалась объявленная в 00.48 воздушная тревога.

Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке состоянием на 6 утра 20 июня, «сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 «шахедов» из 30 запущенных врагом — уничтожены. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300 — информация уточняется».

По сообщению Запорожской облвленадминистрации, «мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала. Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов».

Львовская облвоенадминистрация проинформировала, что «предварительно во Львове попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы».

По информации Киевской городской военадминистрации, «ночью вокруг Киева было уничтожено почти 20 БпЛА противника».

По Одессе и области обстрелов не было.

Как сообщала Одесса News, 19 июня с акватории Чёрного моря в сторону Одессы было выпущено 4 ракеты «Калибр». Ни одна из них не долетела до своей цели. Все ракеты были уничтожены Силами ПВО ВСУ.

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