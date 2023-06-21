483-и сутки войны: ВСУ столкнулись с сильным сопротивлением войск РФ

Начались 483-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. Сегодня ночью по Украине враг нанёс очередной ракетный и авиационный удары, иранскими ударными БпЛА «Shahed».

Об этом сообщает в оперативной сводке по состоянию на 6 утра 21 июня Генштаб ВСУ.

По уточнённой информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа «Shahed», 7 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования «Искандер-М» по объектам гражданской инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных «Shahed».

Кроме того, враг нанёс 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжёлые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг нанёс авиационный удар по населённому пункту Колодезно Харьковской области, на Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная–Ямполевка.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области, нанёс авиаудары по населённым пунктам Хромово и Белая Гора.

На Авдеевском направлении противник нанёс авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, совершил артобстрелы населённых пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанёс авиационный удар в районе Марьинки, обстрелял Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтёрском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), сновные бои ведутся на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска направили значительные силы, чтобы остановить украинское наступление. Такие действия агрессора в некоторой степени затруднили продвижение украинских войск.

Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ. Так, в Геническе Херсонской области на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS-сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БпЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и ещё 6 важных объектов противника.

Минобороны утверждает, что украинские силы ещё не приступили к основной фазе контрнаступательных операций.

Как сообщала Одесса News, 19 июня Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были обсуждены вопросы наступления ВСУ.

На главном фото Константина Либерова танкист 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

Картография: ISW

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