Байден: «Путин — сумасшедший сукин сын»

Президент США Джо Байден 21 февраля назвал президента страны-агрессора России Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном» и раскритиковал бывшего американского президента Дональда Трампа за его реакцию на смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на The Hill и CNN и журналистов, сопровождавших Байдена.

Байден говорил об изменении климата на мероприятии по сбору средств в Сан-Франциско (штат Калифорния), когда упомянул о Путине.

«Это последняя экзистенциальная угроза, это климат. У нас есть сумасшедший сукин сын Путин и другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат», – сказал он.

Президент США прямо обвинил Путина в смерти Навального в российской тюрьме на прошлой неделе. Байден также раскритиковал Трампа, который не упомянул Путина в своей реакции на смерть Навального, а пожаловался на прокуроров, судей и демократов, которые якобы сговорились против него.

Одесса News информировала, что в октябре 2022 года Байден назвал Путина военным преступником, а в марте 2022 года — кровавым диктатором и бандитом.

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