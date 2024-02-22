В Одессе полиция проверяет, занимались ли её патрульные групповым сексом на вызове

В течение нескольких дней в соцсетях ряд пользователей распространили сообщения о том, что в Одессе в январе 2024 года якобы произошла скандальная история с участием патрульных полицейских.

Стиль, в котором было написано сообщение, вызывал определённые сомнения в достоверности этой информации, но под этими постами начали появляться десятки комментариев людей, которые считают, что изложенная история правдива. В полиции рассказали сайту ТСН.ua, что же в ту январскую ночь произошло на самом деле.

По словам авторов поста, одесские патрульные приехали на вызов по поводу нарушения тишины в ночное время.

«В квартире девушка с шестью другими подругами праздновала день рождения. После часового разговора в квартире полицейские поехали за алкоголем на АЗС, затем выставили режим «перерыв», вернулись в квартиру и занялись групповым сексом, что засняла одна из боди-камер полицейских, которая случайно включилась во время полового акта», – утверждает автор сообщения.

По сообщению управления патрульной полиции Одесской области, «в этой информации очень много надуманного. Фантазии – они такие. Вызов в квартиру, где шумели – был. Парни выходили на перерыв ночью. Это предусмотрено во время несения службы. Но относительно других ситуаций, в которых якобы принимали участие полицейские – это не подтвердилось. Проводится служебное расследование и этим вопросом занимаются дополнительно наши службы», — рассказала пресс-секретарь одесских патрульных Алла Марченко.

Также Марченко уточнила, что этот вызов был ещё в январе. «Но снова это начинает людей интересовать. Наверное, им больше не о чем беспокоиться», — резюмировала полицейская.

Одесса News информировала, что в июне 2021 года в Одессе задержали двух полицейских по части 2 статьи 303 УК Украины — «сутенёрство».

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