Литва и Словакия продлили временную защиту для украинцев

Правительства Литвы и Словакии продлили временную защиту для украинских беженцев.

По сообщению LRT, правительство Литвы продлило временную защиту для украинцев на год- до марта 2025 года, а также продлили до трёх лет срок, в течение которого от беженцев из Украины не потребуют знания литовского языка для трудоустройства.

«Возможности для украинцев изучать литовский язык будут и дальше предоставляться с помощью финансируемых Службой занятости или через систему индивидуальных учебных счетов», — говорится в письме-разъяснении Министерства образования, науки и спорта Литвы.

По данным Министерства социальной защиты и труда, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Литве было трудоустроено около 30 000 украинцев.

Словакия продлила до 4 марта 2025 года срок действия временного убежища (Dočasné útočisko) для украинцев. Это сделано в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года, — сообщает SME.

Украинцы могут обновить документ через электронную службу Министерства внутренних дел Словацкой Республики. Статус временного убежища позволяет военным беженцам работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, посещать школу, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, даёт право на материальную помощь в случае необходимости.

Как сообщала Одесса News, в Великобритании с 19 февраля 2024 года не действует Программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) – одна из двух программ легального въезда украинцев-беженцев.

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