На газопроводах «Северный поток» в Балтийском море произошли взрывы

В Балтийском море на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» шведскими и датскими сейсмологическими станциями незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа были зафиксированы подводные взрывы.

Об этом 27 сентября сообщает шведский телеканал SVT.

Сообщается, что шведская национальная сейсмическая сеть зафиксировала два явных взрыва в районе утечек газа 26 сентября. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на всей территории Швеции.

«Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв», – заявил, комментируя данные измерений, Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, которая измеряет и фиксирует землетрясения и взрывы.

Отмечается, что первый взрыв был зафиксирован в 2.03 в ночь на 26 сентября, второй – в 19.04 вечером 26 сентября.

Сообщения об утечке газа, по данным шведского телеканала, поступили от морской администрации, соответственно, в 13.52 и в 20.41 в понедельник, 26 сентября, после того как корабли обнаружили пузыри на морской поверхности.

В распоряжении SVT имеются координаты зафиксированных взрывов. Телеканал, ссылаясь на Лунда, отмечает, что они находятся в том же районе, где были зарегистрированы утечки газа, и «очень близко» к координатам, зарегистрированным Морской администрацией Швеции.

Что касается самого мощного взрыва, то он, по данным измерений, находится в шести километрах, говорит Лунд, который оценивает обычную погрешность измерений сейсмологов в два-три километра.

По словам сейсмолога, «это не тот район, который обычно используется для учений сил обороны». Он добавил, что обычно сейсмическая сеть Швеции заранее получает информацию о взрывах, которые происходят под водой, но в данном случае сейсмологи не получили никакой информации.

В свою очередь, сейсмологи передали данные о взрывах вооружённым силам Швеции, отмечает SVT. Военные эту информацию пока не прокомментировали.

Кстати. Утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток – 2» произошла в ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки зафиксированы из обеих ниток первого «Северного потока» и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает саботаж как причину происходящего. Reuters, ссылаясь на источники в органах европейской безопасности, также пишет, что «есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб».

В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но «до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя».

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убеждён, что утечки из газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.

27 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в немецкой службе безопасности, написало, что разгерметизация на трёх нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», по версии следствия в Германии, могла произойти в результате диверсии.

Первый «Северный поток» мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. «Северный поток – 2» аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

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