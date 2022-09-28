Нет такой партии: Витренко осталась без партийного портфеля

Верховный Суд окончательно запретил Прогрессивную социалистическую партию Украины Натальи Витренко.

Об этом сообщило движение «Чесно».

Согласно решению Верховного Суда, решение Восьмого апелляционного суда Львова должно быть изменено в части о несоответствии программы партии и ее уставных целей Конституции Украины и разжигании этой политсилой межнациональной и межрасовой розни. Во вём остальном решение первой инстанции остаётся без изменений.

Доказательная база со стороны СБУ состояла из трёх томов материалов. Среди них, в частности, были видео с высказываниями лидера партии Наталии Витренко и члена центрального комитета ПСПУ, экс-депутата Николаевского облсовета Ларисы Шеслер.

В этих видео Витренко и Шеслер называли Романа Шухевича и Степана Бандеру нацистами, ОУН-УПА – нацистскими образованиями, а также указывали на проблему официального общения в Киеве на русском языке.

Партию Натальи Витренко на заседании представлял её соратник Владимир Марченко. Он заявлял, что приведённые Службой безопасности утверждения – это личное мнение Витренко, не позиция партии. При этом он предоставил справки, по которым Шухевич, Бандера и ОУН-УПА, членами которой они были, занимались «немецкой имперской деятельностью».

Кстати. Наталья Витренко – лидер ПСПУ, доктор экономических наук, сторонница социализма, Советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.

ПСПУ выступает против членства Украины в НАТО и Всемирной торговой организации, критикует сотрудничество с Международным валютным фондом. «Своей конечной целью ПСПУ видит построение бесклассового общества с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей», – было указано на сайте партии, который сейчас недоступен.

Как сообщала Одесса News, первый раз партию Витренко запретил Восьмой апелляционный административный суд на заседании 23 июня.

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