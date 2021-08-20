Зачем Витренко приезжал в Одесскую область

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко приехал в Одесскую область, чтобы проинспектировать объекты «Нафтогаза», находящиеся в одесском регионе.

По сообщению пресс-службы Одесской облгосадминистрации, с киевским гостем встретился председатель ООГА Сергей Гриневецкий.

Они обсудили вопросы передачи АО «Одесская ТЭЦ» в уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» и проблемы запуска отопительного сезона.

По мнению Юрия Витренко, видением дальнейшего развития теплоцентрали в НАК «Нафтогаз Украины» является полная модернизация, внедрение современных энергоэффективных технологий по замещению использования природного газа альтернативным топливом. Но однозначно — вопрос запуска отопительного сезона в Одессе и области не осталось без внимания.

Витренко отметил, что компания готова рассматривать предложения местной власти и участвовать в реализации совместных инвестиционных проектов в АО «Одесская ТЭЦ» и заверил о полном содействии в бесперебойных поставках газа местным теплоснабжающим организациям на взвешенных условиях, понимая сложную ситуацию на рынке природного газа.

Предложения Одесской облгосадминистрации, которые озвучил Сергей Гриневецкий, о внесении корректировок в контракты поставок газа для теплопоставщиков по применению цен на тепло для ОСББ на уровне стоимости отопления как для населения, были восприняты и учтены руководством НАК.

Сергей Гриневецкий и Юрий Витренко коснулись и вопроса тарифной политики в сфере поставок газа в населённых пунктах Одесской области.

В частности, председатель ОГА просил Витренко помочь разблокировать счета ряда теплоснабжающих предприятий области, на которых наложены аресты по искам НАК «Нафтогаз Украины». В свою очередь, Юрий Витренко, как председатель правления, пообещал содействовать в неотложном разблокировании работы предприятий и поручил руководству соответствующего департамента компании разработать алгоритм совместных действий по подписанию мировых соглашений.

В повестке дня встречи были и вопросы поставок газа для бытовых потребителей, стоимость услуг в регионе и перспективы стабильного газоснабжения населения.

Юрий Витренко представил пилотный проект по развитию альтернативной энергетики на территории Одесского припортового завода — производство зелёного водорода, который является перспективным направлением инвестиционной деятельности. Предложение поддержало руководство завода и взяло в обработку с целью подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Витренко побывал также на нефтяном терминале в порту Южный.

Фото: ООГА

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