В январе экспорт агропродукции происходил, в основном, благодаря морским перевозкам

В январе 2024 года экспорт агропродукции происходил преимущественно благодаря морским перевозкам и составил 6,7 миллиона тонн.

Об этом сообщило в Facebook Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Только за субботу и воскресенье — 17 и 18 февраля — из портов Большой Одессы вышло по 16 судов.

18 февраля от причалов порта Черноморск отошли пять балкеров – Mercury J, Amira Miro, Glorious Sea, ABK Legend и 229-метровый Bull. Порт Южный отправил в Босфор сухогрузы Eirini S, Aileen, ER Nazire, 229-метрового гиганта Rose III и 292-метрового Johanna. Из одесского порта вышли Anka, Sundry, Amo Grande, Omar Trader и танкер Griffin T, — проанализировала Думская.

Несколько судов ожидают захода в украинские порты, в том числе гиганты – 292-метровый New Assimina пришвартуется в Южном под погрузку металлопроката.

Одесса News информировала, что с начала работы в августе прошлого года временного черноморского коридора, который обеспечивает Украина, и до конца декабря было экспортировано более 3 млн тонн металлургической продукции.

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