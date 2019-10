Украина может присоединиться к Кейптаунскому соглашению по безопасности рыбацких судов

Украина готова присоединиться к Кейптаунскому соглашению-2012 Международной морской организации (ІМО) по безопасности рыболовных судов.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время Министерской конференции ІМО 21 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Конвенция СОЛАС 74/78 (Международная конвенция по охране человеческой жизни на море; International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS, — ред.) регулирует безопасность на судах торгового флота и многие её положения предусматривают исключения для рыболовного флота. Учитывая это, украинская сторона считает важным внедрять положения и стандарты, предусмотренные Кейптаунским соглашением 2012 года. Особое значение это приобретает в связи с установлением ответственности за безопасность экипажей рыболовных судов и установлением соответствующих требований к проектированию, построению, оборудованию и проверке рыболовных судов (длиной 24 метра и более), осуществляющих промысел в море», — отметил Лавренюк.

Он подчеркнул, что Украина готова присоединиться к Кейптаунскому соглашению и развивать двустороннее сотрудничество по обеспечению эффективного применения положений международных соглашений и усилению безопасности на судах под Государственным Флагом Украины, в частности, рыболовных.

Лавренюк добавил, что в Украине ведётся активная работа по имплементации ряда международных инструментов (конвенций ІМО), а именно: Конвенции по контролю судовых балластных вод и осадков и управления ими 2004 года (BWM) и Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (CLC).

По его словам, уже к концу 2019 года Украина намерена ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 2006 года о работе в морском судоходстве (MLC-2006).

«Безопасность жизнедеятельности в море и охрана морской среды неразрывно связаны с международным правом», — подчеркнул замминистра.

Кейптаунское Соглашение-2012 заполняет пробелы, существующие в международном законодательстве, и вводит необходимые правила безопасности на судах рыболовной отрасли, — говорится в сообщении.

Фото: Мининфраструктуры