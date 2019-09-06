Мэр Одессы открыл выставку об истории судоходства в Северном Причерноморье

6 сентября в Одессе состоялось открытие экспозиции «История судоходства Северного Причерноморья».

Об этом событии рассказал официальный сайт города.

«Выставка представлена на площадке «Огни маяка» в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко и будет доступна в течение сентября. Её цель — показать богатство и разнообразие морских судов, которые приходили к нашим берегам, начиная с I тысячелетия до н.э и заканчивая историей прошлого века», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основную часть экспозиции представляют уменьшенные копии старинных судов, а также сохранившиеся якоря и другие элементы оснащения кораблей. Как сказал основатель выставки, историк Игорь Мельник, на выставке представлена пятая часть имеющейся коллекции.

Главным экспонатом выставки является выполненный в натуральную величину корабль «Кадм», реконструированный по образцу архаичных кораблей II тысячелетия до нашей эры. Подобные «Кадму» суда осуществляли каботажные плавания в районах Эгейского, Мраморного, Чёрного морей и реки Дунай. Судно был заложено в 2011 году и спущено на воду осенью 2016 года. В прошедшем году одесситы уже могли ознакомиться с «Кадмом» в День города. Тогда судно впервые стало частью экспозиции выставки, посвящённой истории мореплавания в Северном Причерноморье.

Новшеством же этого года стала воспетая в песнях шаланда.

Одесский городской голова отметил, что сегодня стоит задача не просто воссоздать историю судоходства Чёрного моря, а сделать её общедоступной. В планах – создание стационарной круглогодичной выставки «История судоходства Северного Причерноморья».