В Одесской области бывший сотрудник прокуратуры получил 5 лет тюрьмы

Приговором суда прокурор Раздельнянской местной прокуратуры Одесской области признан виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, поддерживавшей обвинение в суде, в ходе расследования было установлено, что в июне 2016 года осуждённый требовал и получил от мужчины 5 тысяч гривен взятки за содействие в назначении ему, как фигуранту уголовного производства, наказания не связанного с лишением свободы.