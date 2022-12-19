Жительницу Одесской области подозревают в пособничестве государству-агрессору

Жительница Одесской области для поддержки своих родственников, участвующих в составе военных формирований РФ в вооружённой агрессии против Украины и сопротивляющихся ВСУ, в том числе на Херсонском направлении и в г. Мариуполе Донецкой области, анонсировала в одном из телефонных мессенджеров сбор средств на приобретение лекарств, питание, обмундирование и экипировку для военнослужащих России.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, собранные деньги она передавала представителям военных формирований страны-агрессора.

По ходатайству прокурора подозреваемая заключена под стражу без определения размера залога. Ей сообщено о подозрении по факту пособничества государству-агрессору.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области прекращена работа провайдера, который предоставлял доступ к пропагандистским телеканалам России.

Фото и видео: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod