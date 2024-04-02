ЮНЕСКО продолжает наращивать объёмы помощи Украине, в т.ч. Одессе

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в ходе заседания 219=й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение «Действия и программа чрезвычайной помощи ЮНЕСКО Украине».

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что делегации стран-участниц подтвердили готовность продолжать финансовую поддержку программ ЮНЕСКО для Украины в отдельных сферах, в частности, для защиты объектов культурного наследия в Одессе, Киеве, Львове и других городах и призвали ЮНЕСКО продолжать мобилизовать ресурсы для помощи Украине.

Таким образом ЮНЕСКО продолжает наращивать объёмы помощи Украине.

Представительница Секретариата подчеркнула, что ЮНЕСКО мобилизовала более 66 миллионов долларов США для помощи Украине.

Заявление Группы друзей нашего государства в ЮНЕСКО в поддержку Украины со строгим осуждением российской агрессии было объявлено делегацией Великобритании от имени 44 государств.

Одесса News информировала, что на восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора Одесса пока не получила финансовую помощь, обещанную Италией и ЮНЕСКО.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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