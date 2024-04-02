Одесский художественный музей приглашает ознакомиться с новым выставочным проектом

В стенах Одесского художественного музей 31 марта открылся новый выставочный проект Васи Дмитрика «Отопительный сезон».

На выставке представлены материальные свидетельства зимы последних двух лет — собраны гвозди из печи одесской мастерской Васи.

Гвозди деформированы, покрыты ржавчиной и сажей, их будут двигать магниты, оставляя следы на листах. Созданный специально под эту выставку трассограф в течение экспонирования будет приводить в движение гвозди и создавать сет листов с их следами. Искусственный интеллект спрограммировал разные рандомные режимы передвижения электромагнитного поля.

«Как и в случае социологических и антропологических методов исследования этого процесса, наблюдатель инсталляции может видеть только факторы изменений и их стадиальные результаты. Эстетика «вайт куба» и неявные зрителю механики движения найденных объектов имитирует лабораторную стерильность и повторяемость научного опыта, отвечая на «проклятый вопрос» Бруно Латура: Можно ли описать действие людей и вещей, используя один и тот же словарь? Действуют ли вещи наравне с людьми?», – говорит куратор выставки Кирилл Липатов.

Если сложно вышеописанное для понимания, приходите на выставку по адресу ул Софиевская, 5а.

Вход стоимостью 100/50 гривен.

Фото: Думская

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