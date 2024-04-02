Часть самого кассового в мире фильма «Дюна» снята украинскими объективами

Фантастическая кинолента «Дюна: Часть вторая» кинорежиссёра Дэнни Вильнева стала самым кассовым фильмом в мире с начала 2024 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Variety.

Отмечается, что фильм уже собрал 494,7 миллионов долларов США во всём мире, в том числе 208 миллионов долларов в Северной Америке и 289,4 миллионов долларов в остальном мире, в том числе, в Китае ($36 млн), Великобритании ($32,8 млн), Германии ($25 млн), Франции ($24,9 млн) и Австралии ($15,6 млн) ).

Вторая часть эпической фантастики «Дюна» частично снята на украинские объективы IronGlass (компания была основана в Запорожье в 2014 году).

Какие именно объективы IronGlass использовались? И чем же так приглянулись украинские объективы голливудским кинематографистам?

Уникальная «винтажная» эстетика: советские объективы, на базе которых созданы украинские IronGlass, славятся своей особой «мягкой» картинкой, тёплой цветовой гаммой и характерным боке.

Высокое качество изображения: IronGlass модернизирует оптику, сохраняя при этом её лучшие характеристики.

Кроме того, эти объективы доступны по цене: по сравнению с аналогами от известных мировых брендов, IronGlass предлагает более привлекательную цену.

Объективы IronGlass уже успели «засветиться» в таких голливудских блокбастерах, как «Бэтмен», «Довод», «Интерстеллар» и «Бегущий по лезвию бритвы 2049».



Использование украинских объективов в «Дюне: Часть вторая» — это не просто знаменательное событие для украинской киноиндустрии, но и яркое свидетельство того, что украинские разработки могут быть востребованы на мировом уровне.

Как сообщала Одесса News, в марте 2024 года документальный фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссёра Мстислава Чернова о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе Донецкой области победил в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук.

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