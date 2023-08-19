19 августа начинается XIV-й Одесский кинофестиваль, но в Черновцах

19 августа в Черновцах открывается XIV-й Одесский международный кинофестиваль.

Об этом организаторы сообщают на своей странице в Facebook.

В этом году у фестиваля три основные локации в Черновцах. Показы фильмов будут проходить в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука и Киноконцертном зале «Черновцы», а мероприятия киноиндустрии и Летней Киношколы будут проводить в гостинице «Буковина».

Церемония открытия начнётся в 16:00 в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука, после которой покажут главную украинскую премьеру фестиваля – фильм «Довбуш» с участием творческой группы киноленты.

По словам организаторов, на всех локациях предусмотрены укрытия. Карту их можно будет увидеть прямо на месте.

Как сообщала Одесса News, показы ретроспективных и специальных программ ОМКФ пройдут в Одессе в кинотеатре Multiplex.

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