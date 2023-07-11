14-й Одесский международный кинофестиваль пройдёт в Одессе и Черновцах

14-й Одесский международный кинофестиваль пройдёт с 19 по 26 августа 2023 года в городе Черновцы. Показы ретроспективных и специальных программ пройдут в Одессе в кинотеатре Multiplex.

Об этом сообщает на официальном сайте ОМКФ.

В Национальную конкурсную программу кинофестиваля вошли 10 полнометражных фильмов. За награды сразятся игровые и документальные ленты.

Организаторы фестиваля начали приём заявок до 28 июля на волонтёрство. Волонтёром может быть человек не моложе 18 лет; иметь возможность пребывания в Черновцах в период с 16 по 26 августа для участия в образовательных тренингах и непосредственно в работе фестиваля; рабочий день волонтёра длится не больше 5 часов; волонтёр осуществляет деятельность на добровольной и безвозмездной основе. Каждого, кто подал заявку, ждёт собеседование.

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