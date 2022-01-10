В США вручили кинопремии лучшим фильмам, сериалам и актёрам

В Соединённых Штатах вечером в воскресенье жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы объявило победителей на 79-й церемонии одной из самых престижных кинопремий США — премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» 2021 года.

Об этом сообщает Укринформ.

В отличие от предыдущих лет нынешняя церемония не транслируется на телевидении – победителей объявляют на официальном сайте и в социальных сетях «Золотого глобуса».

Премия «Золотой глобус» считается одной из самых престижных в сфере кино и телевидения (в отличие от «Оскара», её вручают и телесериалам). Обычно она открывает сезон престижных наград и определяет направление для других кинопремий и международных конкурсов.

Победителей определяют в 25 номинациях: 14 – в сфере кино, 11 – телевидения.

В этом году фильмами-победителями стали: «В руках пса» в номинации «Драма», «Вестсайдская история» в номинации «Комедия или мюзикл», «Уловки» в номинации «Комедийный сериал» и «Наследие» в номинации «Драматический сериал».

Жюри выбрало лучшим режиссером новозеландку Джейн Кэмпион, отметив её работу над лентой «В руках пса».

Звание лучшего актёра в номинации «Драма» завоевал Уилл Смит, исполнивший главную роль в киноленте «Король Ричард».

В номинации «Комедия или мюзикл» победил Эндрю Гарфилд за перевоплощение в фильме «Тик-так, бум!».

Лучшим актёром телесериала был выбран Майкл Китон за роль в мини-сериале «Ломка».

Джейсон Судейкис получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр в комедийном сериале» за игру в «Тед Лассо».

Звание лучшей актрисы в номинации «Драма» получила Николь Кидман за фильм «Быть Рикардо».

Рэйчел Зеглер победила в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за игру в «Вестсайдской истории».

Эмджей Родригес завоевала звание лучшей актрисы сериала за свою работу в фильме «Поза».

Лучшими актёрами второго плана жюри премии выбрало Ойон Су за исполнение роли в телесериале «Игра в кальмара» и Коди Смит-МакФи за игру в «В руках пса».

Лучшими актрисами второго плана были объявлены Ариан ДеБоуз за игру в «Вестсайдской истории» и Сару Снук за исполнение роли в «Наследии».

Кроме того, в этом году в четвёртый раз вручалась специальная премия за значительный вклад в телевидение. Её получил американский сценарист и общественный деятель Норман Лир.

Специальную премию имени Сесиля Б.Де Милля получила американская актриса Джейн Фонда.

Традиционно«Золотой глобус» присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года жюри III конкурса короткометражных кинопроектов им. Киры Муратовой «Короткие встречи» объявило имена лауреатов и лучшие сценарии фильмов.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat