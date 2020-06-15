Легендарная Анджела Дэвис поддержала протесты в США

Известная американская правозащитница времён движения за права заключённых в 1970-х годах Анджела Дэвис одобрительно прокомментировала протесты в США, вспыхнувшие после гибели Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Truthout.

«Это необычный момент. Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным тому, что мы сейчас переживаем: признанием системного расизма, который стал очевидным из-за непропорционального количества смертей в сообществах чернокожих и латиноамериканцев», — отметила 76-летняя Дэвис.

По её словам, когда вспыхнули эти протесты, она вспомнила о том, как в своё время вдохновляла активистов, считавших, что их усилия не приводят к ощутимым результатам.

«Я часто просила их рассмотреть очень длинную траекторию борьбы чернокожих за свои права. И самое важное — это формирование новых площадок борьбы, которые можно передать младшим поколениям. Но я также говорила, что никто не знает, когда условия могут привести к такой ситуации, как нынешняя, при которой быстро меняется сознание людей, и мы внезапно начинаем двигаться в направлении радикальных перемен», — пояснила Дэвис.

Она добавила: «Интенсивность демонстраций не может сохраняться вечно, но мы должны быть готовы перестроиться и решать эти проблемы на различных площадках, в том числе, конечно, избирательных».

Кстати. Анджела Дэвис — американская правозащитница, деятельница международного коммунистического движения, в связи с чем стала одной из важных фигур советской пропаганды того времени. В 1970-х годах считалась символом движения за права заключённых. Была связана с организацией «Чёрные пантеры».

Как сообщала Одесса News, волна протестов прокатилась по США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, чью шею во время задержания офицер полиции прижал коленом к земле так, что тот не мог дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

Повсюду в США стали сносить памятники Христофору Колумбу, открывшего американский континент, что, по мнению протестантов, положило начало для трансатлантической торговли рабами. Колумба также критикуют за жестокое обращение и убийства индейцев — коренного народа США.