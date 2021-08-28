Свитолина победила шведку и вышла в финал теннисного турнира в Чикаго

Одесситка Элина Свитолина победила шведскую теннисистку Ребекку Петерсон в полуфинале турнира WTA 250 в Чикаго — 6:1, 6:7(4:7), 6:3.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что для победы над соперницей Элине понадобилось три сета.

«Украинка за два с половиной часа на корте выполнила 7 эйсов и реализовала 6 из 14-и брейк-поинтов, допустив одну двойную ошибку на подаче. Представительница Швеции 5 раз подала навылет, 1 раз выиграла гейм на чужой подаче и совершила 6 «двойных». Это была первая встреча теннисисток на корте», — говорится в сообщении.

«Это точно был очень тяжёлый матч, очень трудные условия были. Я очень довольна, что завершила игру в свою пользу. Это всегда невероятные чувства, когда побеждаешь в такой борьбе. Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше. Непросто проигрывать сет, проигрывать его на тай-брейке, когда я была так близка к завершению матча. Перед решающей партией я постаралась перезагрузиться, использовать эту 10-минутную паузу, чтобы немного помедитировать и заново собраться», – сказала Свитолина после матча.

В финале шестая «ракетка» мира Элина Свитолина сыграет с 68-й ракеткой мирового рейтинга француженкой Ализе Корне.

Как сообщала Одесса News. Элина Свитолина обыграла в матче 1/4 финала турнира WTA в Чикаго (США) Кристину Младенович (Франция) и пробилась в полуфинал.

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