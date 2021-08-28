«Черноморец» сыграл вничью с «Александрией» в матче УПЛ

В стартовом матче 6-го тура чемпионата УПЛ одесский «Черноморец» сыграл вничью на своём поле с «Александрией» — 2:2.

Об этом сообщает ФК»Черноморец».

«Поединку предшествовала минута молчания в память о выдающемся футболисте одесского СКА, кандидате химических наук Валентине Блиндере, который скончался в четверг на 84-м году жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом тайме на поле преимущественно наблюдался достаточно вязкий футбол. Обе команды стремились лишить соперника свободы выбора решений, и игра большей частью шла в середине поля. Впрочем, ударов по воротам было достаточно.

После перерыва картина на поле преобразилась. Запевалами стали футболисты «Черноморца». На 67-й минуте Цуриков бросается под потенциально голевой удар Исаенко, а менее чем через 60 секунд счёт в матче открывается. Угловой подал Тлумак, гости отбились, но пошла повторная атака «моряков». Впечатляющий индивидуальный проход до угла вратарской совершил Авагимян. Мяч после его удара коснулся руки вратаря и вкатился в сетку — 1:0.

«Александрия» довольно быстро отыгралась. Третьяков нанёс мощный удар из-за штрафной, случился рикошет, мяч изменил траекторию полёта и попал в верхний угол ворот — 1:1. Прошло ещё четыре минуты, и стремительный Ванат, легко убежав от Дубры, реализовал футбольный буллит — 2:1.

Гости бросились отыгрываться. Несколько раз во владениях Кучерука было жарко, но гол пришёл из-за штрафной площадки. На 84 минуте Устименко филигранно закрутил мяч в дальнюю «девятку» — 2:2.

«Главным резюме сегодняшнего поединка, как кажется, может стать очевидный прогресс в игре молодой команды «моряков». А это — залог непременных успехов в будущем, причём ближайшем», — прогнозируют спортивные обозреватели.

Положение клубов УПЛ таково: «Динамо» — 13 очков (после 5-ти игр), «Шахтер» — 12 (5), «Десна» — 12 (5), «Ворскла» — 11 (5), «Александрия» — 11 (6), «Днепр-1» — 10 (5), «Заря» — 7 (5), «Металлист 1925» — 6 (5), «Колос» — 5 (4), «Верес» — 5 (5 ), «Минай» — 4 (4), «Рух» — 4 (5), «Ингулец» — 4 (5), «Черноморец» — 4 (6), «Львов» — 2 (5), «Мариуполь» — 1 (5).

Фото: ФК»Черноморец»

Одесса News рассказывала, как футболисты донецкого «Шахтёра» победили одесский «Черноморец» (3:0) в пятом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod