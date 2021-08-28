Мининфраструктуры пробует ввести новый проект закона о портовых сборах

Мининфраструктуры опубликовало проект приказа «О внесении изменения в Порядок взимания и размеров ставок портовых сборов».

Проект приказа, как сообщает USM, предлагает внести изменение в Порядок взимания, освободив от уплаты канального сбора суда, которые при полной погрузке имеют осадку не более 4 метров, осуществляют каботажное или зарубежное плавание и отнесены, согласно классификационным свидетельствам, к судам внутреннего или смешанного плавания.

Ранее компания «Укрречфлот» обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Мининфраструктуры о признании противоправным и недействительным с момента принятия приказа МИУ от 25 июня 2019 №459, в частности, — подпункта 2 пункта 1, в котором не указывалось, что от канальных сборов может быть освобождено судно зарубежного плавания, если оно отнесено, согласно классификационным документам, к судам внутреннего или смешанного плавания.

Таким образом, приказ создал дискриминационные условия для хоздеятельности морских перевозчиков по критерию захода судов в иностранный порт, несмотря на одинаковые технические характеристики и украинский флаг, как у судов, осуществляющих только каботажное плавание.

Как сообщала Одесса News, Министерство инфраструктуры Украины назначило Владимира Швыдченко начальником филиала «Усть-Дунайск» ГП «Администрация морских портов Украины» (администрации морского порта «Усть-Дунайск»).

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod