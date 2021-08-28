В Одессу зашёл танкер из Греции со сжиженным углеводородным газом

В ночь с 27 на 28 августа в Одесский порт на терминал «Укрлоудсистем» пришёл третий танкер с импортным сжиженным углеводородным газом (СУГ) для «Укртатнафты».

Об этом свидетельствуют данные на MarineTraffic.

Отмечается, что танкер Gas Honour загрузили в Греции, а 26 августа он вышел в направлении Одессы из турецкого порта Чанаккале, пишет Oilpoint.

Сообщается, что объём поставки составит 5 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа.

«Укртатнафта» уже приняла две морские поставки LPG в этом месяце судном Belgravia — 5 и 18 августа, о чём сообщала Одесса News.

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