В Одесском порту проходит регата крейсерских яхт

Регата крейсерских яхт «Кубок Чёрного моря» проходит в Одесском порту.

Как сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта, старт регате был дан вечером 24 августа на набережной причала №17 пассажирского комплекса Одесского морпорта.

Организаторы отметили, что в регате участвуют экипажи из Одессы, Черноморска, Южного, Белгород-Днестровска, Днепра и Киева.

Среди участников соревнований — самая титулованная яхта Украины, участница и призёр Чемпионатов Европы, крейсерская яхта MAESTRO.

Регату крейсерских яхт ежегодно организует Одесская областная федерация парусного спорта, сообщили в АМПУ. Мероприятие ежегодно стартует в День независимости Украины.

Капитан MAESTRO Олег Сташкевич напомнил, что в 1992 году на парусных соревнованиях, посвящённых 500-летию открытия Колумбом Америки, на яхте впервые подняли флаг независимой Украины и выиграли трансатлантическую гонку.



По словам организаторов гонки, регата «Кубок Чёрного моря 2021» включает 7 гонок.

Ночная гонка на длинную дистанцию, которая стартовала на морском вокзале в ночь на 21 августа, проходила по большому треугольнику Одесского залива — «Одесский порт — банка Трутаева — Черноморск — Одесса».

Остальные 6 гонок проходят на коротких дистанциях — «Одесский порт — мыс Большой Фонтан — Одесский порт».

Церемония закрытия регаты и награждение её победителей состоится сегодня, 25 августа, вечером, на морском вокзале.

Кстати. Крейсерская яхта — парусная яхта, предназначенная для автономного дальнего плавания: длительных морских и океанских переходов, а также океанских регат.

Фото: Администрация Одесского морпорта

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