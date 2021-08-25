В Австралии украинскому капитану грозит тюрьма и огромный штраф

Украинского 59-летнего капитана контейнеровоза Maersk Surabaya арестовала Федеральная полиция Австралии.

По предварительной информации, он повредил подводный телекоммуникационный кабель, ущерб составляет 1,5 млн долларов, пишет издание Maritime Bulletin.

Отмечается, что кабель эксплуатирует местная телекоммуникационная компания Vocus. Он растянут на 4600 километров между Пертом и Сингапуром, с подключением к острову Рождества и Индонезии.

Сообщается, что судно стояло на якоре примерно в 500 метрах от защитной зоны и, как утверждается, при сильном ветре протащило якорь через этот район, зацепившись за кабель глубиной 20 метров и повредив его.

Сейчас капитану грозит максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы и штраф в размере 40 тысяч долларов.

«Даже если позднее докажут, что Maersk Surabaya повредило кабель, не стоило задерживать капитана. В любом случае Maersk выплатит штраф или компенсацию за ущерб. Зачем арестовывать моряка? Он опасен для общества?», — говорится в сообщении.

Контейнеровоз Maersk Surabaya (флаг — Либерия) имеет дедвейт 108 351 тонн, вместимость 8402 TEU, год постройки – 2006.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года с борта контейнеровоза SEASPAN EMERALD (флаг Гонконга) пропал житель Херсона Александр Тимоник — четвёртый помощник капитана.

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