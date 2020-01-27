Под зонтиком США: одесские моряки и пограничники встретились с дипломатами

В Одессе командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко встретился с делегацией американских дипломатов во главе с временно поверенным в делах США в Украине госпожа Кристиной Квин. На одесской территории американцы встретились также и с главой Госпогранслужбы.

Как отмечает пресс-служба Минобороны, Воронченко встретился с американскими дипломатами на борту флагмана отечественного флота фрегата «Гетман Сагайдачный», где стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества и адмирал сообщил зарубежным партнёрам о ситуации в Черноморско-Азовском регионе.

Украинские военные моряки продемонстрировали американским гостям основные типы боевых кораблей, которые сейчас дислоцируются в порту Одессы, в частности, патрульные катера типа «Айленд» и новые украинские бронекатера типа «Гюрза» и «Кентавр».

А Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в Южном региональном управлении ведомства презентовал иностранной делегации презентовал его деятельность и особенности этого органа Госпогранслужбы, его реорганизации и перспективы реформирования.

Как отмечает Госпогранслужба, начальник Южного РУ Сергей Ил отметил, что пограничные подразделения Южного управления охраняют государственную границу Украины протяженностью 2821,945 км, рассказал о реконструкции КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» и других проблемах в буднях пограничников.

В свою очередь, Кристина Квин заметила, что коллеги и эксперты ей докладывают, что уровень сотрудничества США с этим направлением границы на высоком уровне, за что госпожа Квин выразила благодарность.

Она отметила, что безопасность Украины — это безопасность Соединённых Штатов Америки, ведь Украина находится прямо на переднем крае этой борьбы.

Сергей Дейнеко выразил благодарность представителям Посольства США в Украине за постоянную поддержку и высокую оценку деятельности Госпогранслужбы. Он отметил, что те отношения, которые сегодня сложились между Украиной и США — это не просто сотрудничество, а настоящие дружеские отношения.

Как сообщала Одесса News, днями США передали одесским пограничникам новейшее спецснаряжение для защиты морских рубежей.

Видео: Минобороны

Фото: Госпогранслужба, Минобороны