В Хорватии ФБР США провело обыски на яхте Виктора Медведчука

Сотрудники ФБР провели обыск на пришвартованной в Хорватии роскошной яхте народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euracriv.

Обыск 92-метровой яхты Royal Romance, пришвартованной в городе Трогир на Адриатическом море, производился по ордеру на обыск, выданному 15 ноября Министерством юстиции США и подтверждённым окружным судом хорватского города Сплит. Судья и спикер окружного суда Сплита Динко Мешин подтвердил информацию изданию Jutarnji List. Остальные детали судья отказался сообщать, поскольку вся процедура засекречена.

Как сообщала Одесса News, 21 сентября в результате обмена из российского плена вернулись более 200 украинских защитников, а также 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Российская сторона получила подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука и 55 военных РФ.

Ранее Медведчуку было объявлено подозрение по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.

Медведчук фигурирует по уголовным делам по добыче нефти и газа в Чёрном море и содействию деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий востока Украины.

СБУ отмечало, что имущество Медведчука и его жены арестованы. В частности, речь шла о 30 земельных участках площадью более 144 га; 72 единицах недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, сооружения); 2 яхтах, стоимость одной из которых около 200 млн. евро; 24 транспортных средствах; 1 железнодорожном вагоне; корпоративных правах 25 предприятий; 316 единицах ценных картин, часов, ваз и т.д.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.