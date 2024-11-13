В США остаются $9 млрд на помощь Украине, а Трамп уже назначил нового главу Пентагона

После утверждения Конгрессом финансирования военной помощи Украине весной США поставили силам обороны большинство обещанного оружия и военной техники.

Об этом спикер американского министерства обороны Пет Райдер заявил на брифинге 12 ноября, расшифровка которого опубликована на сайте военного ведомства, пишет издание ГОРДОН.

По данным Пентагона на октябрь, американская сторона передала Украине для защиты от агрессии России 83% боеприпасов критической необходимости (в том числе ракеты к HIMARS, Patriot и NASAMS), 67% систем противовоздушной обороны, а также выполнила 60% «других огневых обязательств».

На 12 ноября в США остаются $9 млрд, на которые правительство может предоставить Киеву оружие, снаряды и снаряжение, рассказал Райдер.

Из них $7,1 млрд доступны по программе Presidential Drawdown Authority ($4,3 млрд остались от утверждённого Конгрессом пакета на $61 млрд, ещё $2,8 млрд доступны после перерасчёта бухгалтерских ошибок в минобороны США). Кроме того, около $2,2 млрд финансирования ещё возможны по программе USAI, предусматривающей военные заказы для Украины у американских производителей.

США продолжат передавать «срочную помощь» и использовать имеющиеся средства, заверил представитель Пентагона.

«Мы понимаем срочность ситуации, но не из-за политики, а из-за ситуации на поле боя. И мы продолжим делать всё возможное, чтобы убедиться, что Украина получает необходимое», – добавил он.

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует «срочно» передать Украине оставшуюся от весеннего пакета помощь до инаугурации избранного президента Дональда Трампа из-за опасений, что после его прихода к власти Вашингтон прекратит военную поддержку Киеву.

Тем временем, Дональд Трамп объявил о назначении на должность министра обороны в его будущей администрации ветерана Национальной гвардии и ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета. Об этом он написал 13 ноября в соцсети Truth Social.

«Для меня честь объявить, что я выдвинул Пита Хегсета на должность министра обороны в моём кабинете», – заявил Трамп, отметив, что 44-летний Хегсет является ветераном армии США, офицером Национальной гвардии. Служил в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра в Принстоне и степень магистра в Гарварде. «Пит сильный, умный и верит в то, что «Америка прежде всего», – говорится в сообщении.

Республиканец добавил, что «с Питом во главе» американская армия «опять станет великой», и Америка «никогда не отступит».

Хегсет также является автором книги «Война с воинами: по измене людей, которые сохраняют нас свободными». Ранее он был исполнительным директором Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Одесса News информировала, что сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший 9 ноября заявил в Instagram Stories, что Владимир Зеленский вскоре якобы потеряет «своё пособие», т.е. финансирование на военную помощь.

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