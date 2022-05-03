«Затяжной» комендантский час прошёл без нарушений, а ночь в Одессе — без обстрелов

В Одессе «затяжной» комендантский час, длившийся с вечера 1 мая до сегодняшнего утра, прошёл без грубых нарушений, а ночь – без обстрелов.

Об этом сообщил утром 3 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на Telegram-канале.

Представитель ООВА подчеркнул, что ракетная угроза остаётся постоянной как с моря, так и с территории временно оккупированного Крыма и призвал одесситов быть бдительными.

«Силы обороны сохраняют свои позиции и выполняют свои боевые задачи, а также наблюдают за ситуацией, которая развивается на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой», — отметил Братчук.

Спикер ООВА сказал, что враг усиливает воздушную разведку, но несёт большие потери.

Как сообщала Одесса News, 2 мая силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили над Одессой ещё один вражеский беспилотник — «Форпост».

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod