Пограничники продлили возможность выезда за рубеж по внутренним паспортам

Государственная пограничная служба продлила возможность пересечения границы для граждан Украины по внутренним паспортам.

Об этом Госпогранслужба сообщает в Faceboo.,

«Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена… Это касается всех граждан независимо от областей, из которых они направляются», — говорится в сообщении.

Отмечают, что такое решение принято ввиду ситуации, которая складывается на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).

«Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договорённостям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу», — добавляют в Госпогранслужбе.

В то же время, пограничники напоминают, что выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребёнка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

Как сообщала Одесса News, упрощён Порядок пересечения государственной границы для водителей от 18 до 60 лет.

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